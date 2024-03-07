Ситуация с дронами улучшилась, но артиллерию они не заменят: военный объяснил важный момент

Дрон не может полноценно заменить артиллерию. Связано это с тем, что беспилотник носит меньшее количество взрывного заряда.

Снабжение FPV-дронов украинским военным улучшилось. ВСУ активно поддерживают компании, донаты от граждан и государство.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

По его словам, бригада продолжает находиться южнее Бахмута — в районе Клещиевки, Авдеевки и Временного Яра.

"Находимся в активной обороне, сейчас ситуация действительно очень напряженная. Враг штурмует 24/7 наши позиции, но тактических успехов нет. С FPV-дронами уже ситуация улучшилась. Раньше у россиян было в пять раз больше дронов, сейчас где-то один до трех" "Нас активно поддерживают украинские компании, друзья, донаты. Государство тоже начало закупать больше FPV, если за прошлый год мы получили только 300 дронов от государства, то в этом году уже гораздо больше", — отметил Маляревич.

Он также добавил, что дрон не может полноценно заменить артиллерию. Связано это с тем, что беспилотник уносит меньшее количество взрывного заряда.

"FPV-дрон несет меньшее количество взрывчатки, и мы должны дополнять друг друга. Оперативное командование, которое видит картину боя, должно иметь под рукой все средства поражения, и иметь объединенное огневое воздействие. По количеству дронов не нужно гнаться, нужно выкупать только те, что действительно летают Есть много бизнесменов, которые пытаются завести из Китая дроны и продать, а потом все это лежит и не летает, и нам приходится докручивать.Мы такие дроны не получаем потому, что знаем какие нам дроны нужно. подразделений технические характеристики и поставлять им именно то, что летает на их оттенке фронта потому, что каждый оттенок отличается друг от друга", — добавил Олесь Маляревич.

Напомним, что сейчас ВСУ нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу прорвать оборону.

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