Ситуация с Мариуполем – это не военные преступления, это геноцид, – Ирина Венедиктова

Город в осаде, без воды, без еды, без возможности уехать, Россия цинино уничтожает город. Обстреливает роддома, больницы, места, где прячутся люди с детьми. Россия вывозит граждан против воли.

О геноциде в Мариуполе заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга в Медиа Центре Украины.

«Как прокурор я осторожно говорю о квалификации для Мариуполя, как геноцида, но как гражданин – я иначе сказать не могу. Путин не просто хочет Крым, или Донбасс, он хочет уничтожить наш народ. Мы это уже переживали в своей истории. И сейчас вынуждены переживать снова», – подчеркнула она.

Ирина Венедиктова добавила, что прокуратура постоянно получает информацию о сексуальных преступлениях. Но чтобы они были эффективно расследованы, а дела дошли до суда, необходимо не только заявления пострадавших, но и доказательную базу.

«Что касается сексуальных преступлений – мы получали такую информацию с первых дней. Но заявления об изнасиловании мы должны получать непосредственно от жертвы. Иначе прокуроры, которые пойдут с этими делами в суд, должны иметь доказательную базу. Сейчас у нас уже первый подозреваемый. Его личность установлена, проведены следственно-процессуальные действия. Дел открыто много, но пока у нас нет доступа ко всем жертвам», – сказала она.

Напомним, по материнскому делу о военных преступлениях РФ уже более 200 подозреваемых.

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