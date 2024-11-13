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"Ситуация сегодня, возможно, наихудшая с 2022 года": Братчук рассказал о проблеме Украины

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"Ситуация сегодня, возможно, наихудшая с 2022 года": Братчук рассказал о проблеме Украины

спикер Украинской добровольческой армии "Юг", военный эксперт Сергей Братчук

Украина, как никогда, нуждается в помощи союзников.

Авиационная компонентная до сих пор остается проблемой для Украины.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев 24".

Он подчеркнул, что украинская "национальная идея должна опираться на свои силы".

"Время чрезвычайно сложное, нам действительно сложно. Нам сегодня очень нужна собранность и помощь союзников", — рассказал Братчук.

Он также добавил, что ситуация на сегодняшний день, возможно, хуже 2022 года.

Напомним, ранее россияне атаковали Одесскую и Николаевскую область ракетами и дронами. Они запустили "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма, а также большое количество дронов-камикадзе. И спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал об их дронах-обманках.

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