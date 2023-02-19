"Ситуация серьезная": генерал-лейтенант прокомментировал накопление Россией авиации у границ Украины

Россия накапливает военную авиацию недалеко от границы с Украиной.

По данным разведки Украины, Россия собрала на западе страны 450 самолетов и 300 вертолетов. Они дислоцируются в 200 км от украинской границы. Военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что ситуация действительно серьезная, однако в Генштабе о ней знают.

Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

По словам Романенко, уверенно сказать о применении этой авиации на границах нельзя, однако украинские военные должны быть готовы. ВСУ всегда прорабатывают самый плохой вариант сценария.

"Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, подразумевает, прорабатываются соответствующие меры", — отметил он.

По мнению эксперта, накопление российских самолетов вблизи украинской границы – это усиление возможностей врага в нанесении авиационных ударов, использовании истребителей на линии столкновения.

Игорь Романенко предположил, что россияне могут пойти по такому сценарию при применении стратегического резерва 150-200 тысяч военных, который они сейчас готовят.

Напомним, ряд иностранных СМИ и экспертов сообщили, что Россия собрала самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы и готовит воздушную атаку.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

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