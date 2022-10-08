Ситуация складывается в пользу Украины: Селезнев рассказал, как повреждение Крымского моста повлияет на ход войны

Российским оккупационным войскам понадобится время, чтобы наладить альтернативную логистику, а боевые действия на юге продолжаются сейчас.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что взрыв на Крымском мосту повлияет на ход войны России против Украины, ведь он является важной составляющей российского военного и транспортного хаба.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Именно через него шли военные эшелоны российских оккупантов в направлении Запорожской и Херсонской областей. Собственно, мост поврежден и военно-транспортное сообщение серьезно ослаблено. Пока россияне запустят паромные переправы, пока будут искать альтернативные пути поставки вооружения и боеприпасов, пройдёт чем идут сейчас", – объяснил он.

Селезнев подчеркнул, что в условиях контрнаступления ВСУ на юге враг нуждается в военно-техническом ресурсе, поставки которого теперь нарушены, а значит, ситуация складывается в пользу Украины.

Также он заявил, что Россия пытается продолжать вести информационную войну о причинах взрыва.

"В рамках информационной войны используются разного рода сообщения, чтобы кого-то вывести из-под удара, кого-то обмануть. Но в любом случае результат вдохновляет, потому что непонятно, как россияне в короткие сроки смогут решить вопрос обеспечения своих войск, в том числе на правом берегу Днепра, и в том числе на направлении Запорожье, Токмак, Васильевка", – отметил Селезнев.

Эксперт считает, что оккупационная армия попытается наладить логистику из-за временно захваченных территорий, однако с этим могут возникнуть определенные трудности. По его словам, железная дорога вдоль побережья Азовского моря от Мариуполя дорога ведет вверх в Волноваху и Донецк, а в сторону Запорожья — через Роды и Орехов.

"Но мы не знаем, насколько она находится под огневым контролем ВСУ. Вполне возможно, что там есть сложности, которые не позволяют россиянам работать по такой схеме", – добавил он.

Взрыв на Крымском мосту вызвал значительные потери для РФ, похожие на ситуацию в апреле 2022 года, когда ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

"Они тогда рассказывали фантастические истории о человеческом факторе, о шторме, чтобы убедить свое общество в том, что Украина никакого отношения к этому не имеет. То же будет и с Крымским мостом", — подчеркнул он.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Взрыв на Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с РФ и был построен уже после незаконной аннексии 2014 года, прозвучал сегодня около 6 часов утра.

Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян , чтобы уехать с полуострова.

Позже оккупанты показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБовцами и российским Минобороны.

Позже главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение невредимыми полосами моста возобновили. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают.