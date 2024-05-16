Ситуация сложная: Генштаб сообщил, где на фронте ведутся бои

С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать наши позиции на направлении Крахмальное – Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также наши защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.

На Северском направлении противник совершил одну атаку на направление Веселое – Звановка, изменений в положении наших войск нет. Продолжаются бои в направлении Яковлевка – Раздолевка.

На Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших войск по направлениям Бахмут – Клещиевка, Бахмут – Андреевка. Продолжаются бои в районе населённого пункта Григоровка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении наши защитники отбили три атаки на направлениях Водяное – Нетайлово, Первомайское – Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируется.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное – Нетайлово, Славное – Новомихайловка. Бои еще продолжаются на направлениях Солодкое — Константиновка и Солодкое — Водяное. Потери позиций пока не допущены.

На Времивском направлении противник совершил три безуспешных атаки на направлениях Старомлиновка — Урожайное. На направлении Володино – Старомайорск Силы обороны продолжают сдерживание врага. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток осуществил три атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Потери позиций не допущены.

Напомним, по данным Генштаба, общие боевые потери российских оккупантов на 16 мая составили 488 460 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1520 захватчиков.

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