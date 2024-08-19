Ситуация сложная: Генштаб сообщил, где наступают оккупанты

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Горячей всего была ситуация на Покровском направлении. Враг также активно наступал на Торецком направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Часов Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза недалеко от Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики четырежды наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.

На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация остается без изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Напомним, Генштаб обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 августа 2024 года. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1120 оккупантов.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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