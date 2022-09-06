"Ситуация сложная, как и вопрос о ней": что сейчас происходит на южном фронте

Ситуация на юге сложная, но контролируется силами обороны.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Ситуация на юге почти такая же, как и вопрос об этой ситуации: сложная, но контролируемая Силами обороны. Вопросы сложные, но Силы обороны готовы кое-что рассказать об этом", — отметила Гуменюк.

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По ее словам, украинские защитники продолжают позиционные бои, то есть закрепляют и улучшают свое положение вдоль линии фронта.

ВСУ уничтожают силы и мощи врага, в том числе логистические мощности. Оккупанты в свою очередь пытаются маневрировать.

"Но мы раскрываем эти замыслы. Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями, в частности, продолжаем уничтожать те альтернативные способы переправ, которые они пытаются устроить", – говорит руководитель пресс-центра Сил обороны на юге.

Ранее в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта и заявили, что "все идет по нашему плану".

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