Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Ситуация сложная, как и вопрос о ней": что сейчас происходит на южном фронте

Дата публикации
Просмотры
5339
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Ситуация сложная, как и вопрос о ней": что сейчас происходит на южном фронте

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Сейчас украинские защитники продолжают позиционные бои и уничтожают мощности врага.

Ситуация на юге сложная, но контролируется силами обороны.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Ситуация на юге почти такая же, как и вопрос об этой ситуации: сложная, но контролируемая Силами обороны. Вопросы сложные, но Силы обороны готовы кое-что рассказать об этом", — отметила Гуменюк.

По ее словам, украинские защитники продолжают позиционные бои, то есть закрепляют и улучшают свое положение вдоль линии фронта.

ВСУ уничтожают силы и мощи врага, в том числе логистические мощности. Оккупанты в свою очередь пытаются маневрировать.

"Но мы раскрываем эти замыслы. Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями, в частности, продолжаем уничтожать те альтернативные способы переправ, которые они пытаются устроить", – говорит руководитель пресс-центра Сил обороны на юге.

Ранее в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта и заявили, что "все идет по нашему плану".

Читайте также:

Под Кривым Рогом мощно пылает нефтебаза – ее обстреляли рашисты

Под Кривым Рогом мощно пылает нефтебаза – ее обстреляли рашисты

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация