"Ситуация сложная, но борьба за Мариуполь продолжается": в ОП развеяли слухи, что якобы оккупанты контролируют город

"Ситуация сложная, но борьба за Мариуполь продолжается": в ОП развеяли слухи, что якобы оккупанты контролируют город

В Офисе президента опровергли информацию о том, что якобы кафиры контролируют Мариуполь.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, борьба за Мариуполь не окончена. Он подчеркнул, что Мариуполь — "это украинский город и он будет таким навсегда".

Об этом глава ОП Украины рассказал в интервью французскому телеканалу TF1.

"Что касается сегодняшней информации, якобы, что россияне полностью оккупировали и контролируют город. Нет, это неправда. Это очередной фейк. Да, они есть на территории города, но место, где находятся наши герои, оно остается под их контролем. Мы продолжаем бороться за них. Мы не останавливаем эту работу ни на секунду. Безусловно, борьба за Мариуполь не закончена. Это украинский город и он будет таким навсегда", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стоит отметить, что Международный комитет Красного Креста призывает РФ к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для эвакуации из города мирного населения и раненых оккупантами. Об этом говорится в заявлении МККК.

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