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Ситуация сложная, но контролируемая – оперативное командование "Юг"

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Ситуация сложная, но контролируемая – оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 28.08.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении сложная, но контролируемая.
  • Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.
  • Дважды в течение дня пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополья – Потемкино. Удачи не имел. С потерями отошел.
  • Вместе с тем, вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Без потерь.

Напомним, в Крыму упала ПРК "Оникс", которую кафиры запускали по Украине.

Отметим, что уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у кафиров поднялась после серии взрывов на военных объектах. В ходе специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

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