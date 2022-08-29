Ситуация сложная, но контролируемая – оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 28.08.2022.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
- Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении сложная, но контролируемая.
- Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.
- Дважды в течение дня пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополья – Потемкино. Удачи не имел. С потерями отошел.
- Вместе с тем, вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Без потерь.
Напомним, в Крыму упала ПРК "Оникс", которую кафиры запускали по Украине.
Отметим, что уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у кафиров поднялась после серии взрывов на военных объектах. В ходе специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.
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