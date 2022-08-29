Ситуация сложная, но контролируемая – оперативное командование "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении сложная, но контролируемая.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.

Дважды в течение дня пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополья – Потемкино. Удачи не имел. С потерями отошел.

Вместе с тем, вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Без потерь.

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Напомним, в Крыму упала ПРК "Оникс", которую кафиры запускали по Украине.

Отметим, что уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у кафиров поднялась после серии взрывов на военных объектах. В ходе специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

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