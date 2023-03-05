Ситуация сложная, но не критическая: военный эксперт – об обороне Бахмута

По информации эксперта, в районе Ивановского вблизи Бахмута украинские подразделения контратакуют.

Российские оккупанты продолжают попытки окружить Бахмут. Ситуация в городе сложная, но некритическая.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает "Эспрессо".

Также читайте На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ: разведка Британии об упорных боях в районе

"Сейчас наиболее правильным решением был бы отвод украинских подразделений за реку Бахмутка. Ведь эта река станет отличным естественным препятствием для российских войск. Это поможет ВСУ качественно организовать характер активной обороны", — считает Снегирев.

По его словам, россияне изо всех сил пытаются перерезать логистические пути в Бахмут. Сейчас оккупанты продвигаются из района захваченных сел Берховка и Ягодное в направлении села Хромово. Таким образом, они пытаются взять под непосредственный контроль дорогу от Бахмута до Часового Яра.

"Россияне пытаются усложнить логистику для ВСУ. Однако ситуация в Бахмуте тяжелая, но не критическая. Мы держим позиции. Более того, в районе населенного пункта Ивановское украинские подразделения контратакуют", — подытожил эксперт.

Фото: t.me/DeepStateUA

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.

Ранее боец батальона ВО "Свобода" Владимир Назаренко рассказал, что ВСУ контролируют ключевую трассу в Бахмут.

В Минобороны опровергли 3 ложных российских нарратива о Бахмуте, ведь оккупанты запускают дезинформацию о ситуации в городе.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что при отходе от Бахмута его головорезов "фронт посыплется к российским границам".

Сегодня, 5 марта, под Бахмутом погибла парамедик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

Читайте также: