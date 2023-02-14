Ситуация сложная, однако россиянам не удастся окружить Бахмут в ближайшее время – военный

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Войтко сообщил, что все попытки российской армии окружить Бахмут в Донецкой области — напрасны.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Бахмуте очень сложная ситуация. Враг смог зацепиться за частный сектор. Там продолжаются бои. Однако хочу подчеркнуть, что россиянам не удается и в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Наши подразделения держатся и прекрасно выполняют свою работу. Враг несет большие потери в боях за Бахмут", — подчеркнул он.

Войтко также подчеркнул, что ВСУ продолжит уничтожать "вагнеровцев", регулярный личный состав армии РФ и мобилизованных – всех, кто пришел с оружием против Украины.

Бои за Бахмут

В ближайшие дни следует ожидать ожесточенных боев у Бахмута Донецкой области. Ведь оккупанты получили новый приказ захватить город до 20 февраля.

Эксперты и аналитики отмечают, что динамика потерь России просто не сопоставима с какими-либо боевыми действиями армий современного типа.

С 13 февраля для работы в Бахмуте журналистам необходимо будет получать специальный разовый пропуск в областной военной администрации. Без него в город не пустят.

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