"Ситуация сложная": советник мэра Херсона рассказал, как продолжается отлов "заблудившихся" оккупантов и диверсантов

Также в городе еще много корректировщиков огня.

В Херсоне остаются еще многие российские военные, которые не успели убежать и переоделись в гражданское, чтобы скрываться от украинских военных.

Об этом рассказал советник мэра Херсона Роман Головня в эфире "Експресо".

Кроме того, по словам Главные, в городе достаточно много диверсантов, часть из них уже поймана.

"Ситуация в городе сложная, но стабильная, контролируемая. В городе продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия. Много есть информации, что переодетые в гражданскую одежду российские военные находятся в городе и наши военные их зачищают. Относительно логики и не логики тех, кто переодет находится на деоккупированной территории Херсонщины Первые — это те, кто не успел убежать. Вторые — это диверсионные группы, которые здесь остались, чтобы прикрывать уход и совершать определенные теракты. РФ у города и на деоккупированные территории области", — отметил советник городского головы", — сказал он.

Деоккупация Херсона

14 ноября в Херсон приехал глава Украины Владимир Зеленский. Он принял участие в церемонии поднятия национального флага. Глава государств во время общения со СМИ подчеркнул, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории. Он уверен, что несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы Украина "пройдет этот сложный путь".

В Херсон возвращается жизнь. В городе заработали госорганы, СБУ и Нацполиция Украины. Также в городе был введен комендантский час.

США, комментируя увольнение Херсона, считают, что украинцы одержали мощную победу, уволив Херсон.

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