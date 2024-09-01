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"Ситуация сложная": Сырский рассказал, что происходит на Покровском направлении

"Ситуация сложная": Сырский рассказал, что происходит на Покровском направлении

Сырский сообщил о сложной ситуации на Покровском направлении / Фото: Александр Сырский

Враг имеет преимущество, но несет большие потери.

Ситуация в Покровском направлении остается сложной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", – написал главком.

Сырский отметил, что российские оккупационные войска имеют преимущество в количестве вооружения и численности личного состава, но благодаря действиям украинских защитников несут ощутимые потери.

Напомним, во время наступления на Покровском направлении российские оккупанты глубоко вклинились на узком участке фронта и поставили себя под угрозу сокрушительных ударов ВСУ с неподготовленных и неукрепленных флангов.

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