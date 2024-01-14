Ситуация сложная, враг штурмует: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинские защитники отразили четыре атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими защитниками отбиты четыре атаки кафиров в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили две атаки противника вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, четыре средства противовоздушной обороны, боеприпасы и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, российские оккупанты на левобережье Херсонщины жалуются на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, ПВО, огневую поддержку и РЭБ.

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