Ситуация сложная, враг штурмует: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак кафиров в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили восемь атак противника у Григоровки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин предупредил Китай, что РФ будет воевать с Украиной 5 лет. Также он заверил, что в конце концов победит.

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