Ситуация сложнее, чем когда-либо: что известно об обороне Угледара и наступлении РФ

По информации от разных украинских журналистов и известных военных, ситуация вокруг города критическая и продолжает усложняться.

Российские оккупанты усилили давление на Угледар, ситуация в городе, которая и до этого была тяжелой, становится критической.

ТСН.ua собрал последние сведения о ситуации в городе.

Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко у себя в Facebook предположила, что отход украинских сил из Угледара становится все более реальным.

"На днях минометный расчет одного из стоящих там подразделений взяли в плен. Выходит, что минометчики даже не знали, что перед ними уже нет пехоты. Это можно объяснить лишь тем, что наступление на Угледар разворачивается очень быстро", — говорит журналистка.

По ее словам, ситуация в городе сложнее, чем когда-либо.

"Город враг обходит. Врывается на стыке подразделений и ему, к сожалению, удается продвинуться. Некоторые скажут, держать город до последнего. Я скажу, последние уже в нем и едва держатся", — подытожила Кириенко.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников также утверждает, что ситуация в Угледаре становится только хуже.

"Вчера было 5 км с одного фланга в Богоявленку, и 4 км с другого. Сегодня уже меньше", – сообщил он.

По информации Мирошникова, россияне уже вошли в город.

"Но в данном случае это ничего не значит, потому что в этих условиях серьезных боев за сам город можно не ожидать. Будет нужно отходить и сохранять жизнь бойцов, а не отдавать на местах приказы штурмовать фланг, где у врага преимущество х8", – отметил он. .

Боец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" пишет, что россияне имеют постепенные продвижения с запада от Угледара до дороги Богоявленка — Угледар.

"Если перережут, перспектива на оборону города растает на глазах до того, как они протиснут клещи по направлению к Водяному", – предупредил он.

DeepState добавляет, что ситуация вокруг города критическая и продолжает усложняться.

"Россияне пробуют оцепить населенный пункт, а параллельно с этим они его просто равняют с землей артиллерией, КАБами и т.д.", — пишут аналитики портала.

О наступлении на фланги Угледара написал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, раньше Угледар было удобно оборонять, ведь он расположен на высоте. Однако россиянам удалось его разрушить с помощью управляемых авиабомб.

Как передает "Суспільне" слова начальника МВА Сергея Новикова, в Угледаре находятся 107 гражданских людей, которые отказались уезжать. До полномасштабной войны в городе проживало 15 тысяч человек.

Опубликованные в Сети видео свидетельствуют, что Угледар находится под постоянным массированным обстрелом российских окупантов.

Российские оккупанты усилили атаки на Угледар: как выглядит разрушенный город

Ранее издание Forbes сообщило, что 72-я механизированная бригада ВСУ, обороняющая Угледар, рискует попасть в окружение. Россияне продолжают продвигаться к северу от города.

В самой 72-й бригаде "Черных запорожцев" рассказали, что Россия бросила на Угледар все рода войск и все виды вооружения.

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