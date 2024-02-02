"Ситуация со снарядами непростая": генерал оценил, удержат ли ВСУ оборону

На фоне того, что Европа не успевает выполнить обещание по срокам поставки миллиона снарядов, Россия уже получила два миллиона боеприпасов от КНДР. Так что ситуация достаточно непростая.

В ВСУ очень непростая ситуация со снарядами на фронте: бойцы могут запускать всего пять-семь тысяч боеприпасов в день, тогда как оккупанты – 50-70 тысяч. А помощь от Европы со снарядами продвигается очень медленно.

Об этом экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в интервью OBOZ.UA.

Романенко прокомментировал обещание Франции о поставках Украине 3000 снарядов ежемесячно и заявление Германии о ее способности существенно ускорить и увеличить объемы военной помощи.

Нехватка снарядов в ВСУ

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"Здесь важно обратить внимание на два нюанса. Три тысячи снарядов не хватит даже на один день боевых действий. Россияне каждый день применяют 50-70 тысяч снарядов. У нас раньше удавалось применять пять-семь тысяч. А здесь дают три тысячи..." — объяснил ситуацию генерал-лейтенант.

Он также высказался о скорости помощи с боеприпасами и напомнил, что у Европы есть обязательство помочь Украине с миллионом снарядов 155-го калибра.

"Поскольку до истечения срока остался один месяц, думаю, эти обязательства не будут выполнены. Так же, как раньше Европа не выполнила обязательств по поставкам вооружений, которые сама на себя взяла", – сказал Романенко.

В то же время, обратил внимание он, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал России более двух миллионов снарядов калибра 152 мм.

"Это ответ европейцам по поводу того, что они помогают не так медленно, как нам кажется. К сожалению, ситуация достаточно непростая, и это нужно принимать во внимание", — подчеркнул экс-замглавы Генштаба.

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Романенко также вспомнил заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, в котором тот призвал украинцев быть благодарными за помощь.

"Но не только мы должны быть благодарны, но и европейцы нам – за то, что мы предоставили им два года спокойной жизни. Наконец-то они проснулись и начали переходить от пацифизма к заботам об обороноспособности каждой европейской страны, каждой страны НАТО (…) Фору в два года мы им уже дали – ценой жизни наших защитников", – отметил генерал-лейтенант.

Удержат ли оборону ВСУ на фоне нехватки боеприпасов

Он дал свою оценку, смогут ли ВСУ по крайней мере удержать оборону в этой ситуации острой нехватки боеприпасов:

"Да, удержать смогут. Несмотря на все проблемы, у нас очень серьезная мотивация и концентрация сил. Все трудности будут постепенно преодолены. Наши Силы обороны остановили продвижение противника по всему фронту, то есть провели стратегическую оборонную операцию".

Напомним, как сообщил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, у украинских войск на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов: в очень экономном режиме имеющегося количества может хватить на месяц-полтора. Есть риск потерять уже отвоеванные города.

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