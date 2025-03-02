Ситуация станет критической: что будет, если Трапм остановит уже оплаченную помощь Украине

Глен Грант считает, что такой сценарий маловероятен, но исключать его тоже нельзя.

Остановить уже оплаченные контракты с Украиной по поставке оружия и боеприпасов достаточно сложно. И даже усилий президента США Дональда Трампа и его администрации может быть маловато, чтобы это сделать.

Об этом заявил военный эксперт, британский полковник в отставке Глен Грант в интервью "Эспрессо".

"Хотелось бы верить, что Трампу будет крайне сложно остановить процессы по поставкам боеприпасов. В это вовлечены крупные частные корпорации, и, если Трамп попытается слишком жестко вмешаться, они могут просто пригрозить перенести свои штаб-квартиры в другие страны. В таком случае он неизбежно столкнется с мощным давлением бизнеса, что ограничит его возможности действовать радикально. Однако полагаться на это нельзя, ведь Трамп остается непредсказуемым и ненадежным", – заметил Грант.

Он также считает, что существует вероятность того, что Трамп встретится с Путиным и после этого резко прекратит любую помощь Украине. В то же время эксперт отмечает, что этот сценарий нельзя считать наиболее вероятным, но полностью исключать тоже не стоит.

"Если это произойдет, запасов боеприпасов, скорее всего, хватит на месяц-два, после чего ситуация станет критической. В итоге артиллерию можно будет привлекать только в действительно крайних случаях. Наиболее точную позицию Трампа по отношению к Путину и Украине можно охарактеризовать как нестабильную и непредсказуемую", — подытожил Глен Глен.

Напомним, Глен Грант считает, что Трамп может попытаться выйти из НАТО. Впрочем, такая попытка ослабить Североатлантический альянс встретит сопротивление в Конгрессе США, даже среди упорных трампистов.

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