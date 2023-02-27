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"Ситуация становится все сложнее": Зеленский – о Бахмутском направлении

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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"Ситуация становится все сложнее": Зеленский – о Бахмутском направлении

Фото: Associated Press

В Донбассе враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты украинских позиций.

В Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении, ситуация становится все сложнее.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 27 февраля.

Глава государства заверил, что постоянно находится в связи с нашими командующими.

"Особое внимание – ситуации на востоке, разумеется – в Донецкой области. Бахмутское направление – ситуация становится постоянно сложнее", – сказал Зеленский.

По его словам, враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты украинских позиций и обороны.

"Наши воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, — настоящие герои. Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", – подытожил Зеленский.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости

Ранее в Минобороны сообщили, что сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.

По словам министра обороны Резникова, в Донбассе РФ ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал, что в Бахмуте россияне бросают все боеспособное, происходят постоянные атаки пехоты.

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Дата публикации
Просмотры
3481
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