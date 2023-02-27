"Ситуация становится все сложнее": Зеленский – о Бахмутском направлении

В Донбассе враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты украинских позиций.
В Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении, ситуация становится все сложнее.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 27 февраля.
Глава государства заверил, что постоянно находится в связи с нашими командующими.
"Особое внимание – ситуации на востоке, разумеется – в Донецкой области. Бахмутское направление – ситуация становится постоянно сложнее", – сказал Зеленский.
По его словам, враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты украинских позиций и обороны.
"Наши воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, — настоящие герои. Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", – подытожил Зеленский.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
Ранее в Минобороны сообщили, что сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.
По словам министра обороны Резникова, в Донбассе РФ ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.
Военный с позывным "Киевлянин" рассказал, что в Бахмуте россияне бросают все боеспособное, происходят постоянные атаки пехоты.
Читайте также:
- Россияне усиливают активность в районе Угледара и атакуют вокруг Бахмута — ISW
- Из-за Бахмута российский фронт может "посыпаться" уже весной – военный эксперт
- Раненых "вагнеровцев" оставляют умирать на полях: Россия считает потери под Бахмутом тысячами