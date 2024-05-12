Ситуация существенно обострилась: Сырский сообщил, что происходит на Харьковщине

Россияне активно атакуют украинские подразделения по нескольким направлениям с целью продвижения вглубь территории нашего государства.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

"Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативные меры, в том числе кадровые", — написал он.

По его данным, на этой неделе ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Пока там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

"Ситуация сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагов поражение", — добавил он.

Ситуация на направлениях:

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других – Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

На Краматорском направлении противник не оставляет попыток захватить Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

Напомним, 10 мая россияне попытались прорвать линию обороны на севере Харьковской области, сообщили в Минобороны. Обстрелы населенных пунктов приграничья усилились.

В субботу на северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди. Только по состоянию на 12:00 субботы зафиксировано 12 "прилетов" управляемых бомб по городу Волчанск и окрестностям.

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