"Ситуация там очень опасная": генерал-майор запаса СБУ об аварии на Запорожской АЭС

На оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) персонал интервентов наносит повреждения важным компонентам, имеющим значительное значение для обеспечения безопасности станции. Международный контроль в том смысле, как ставила перед МАГАТЭ Украина, отсутствует.

Об этом сообщил Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ в эфире марафона.

"Ситуация там очень опасная в том плане, что МАГАТЭ фактически не контролирует в реальном режиме времени ситуацию на атомной электростанции. Мы только постфактум выясняем те или иные события. К сожалению, у нас нет постоянного мониторинга по ситуации, отключены соответствующие датчики. Мы получаем информацию только через МАГАТЭ, напрямую этого нет. У нас есть проблема с тем, что оккупанты не имеют достаточного количества квалифицированного персонала. Часть наших граждан отказалась работать на врага, часть уехала на неоккупированные территории. Они завезли каких-то непонятных специалистов откуда-то. Персонала 5 раза меньше, чем нужно в нормальное время. Они перерабатывают, и это также влияет на качество работы", — сказал он.

По его словам, враг неоднократно пытается использовать атомную электростанцию для того, чтобы запустить и использовать электроэнергию для своих нужд на оккупированных территориях. Пока ему это не удается.

"А та авария, которая произошла — следствие того, что они горячий режим используют для фактически отопления, то есть тепло реактора используют для отопления самой станции и части тех зданий, которые заняты оккупантами. Отсутствие должного ухода за станцией, определенного количества специалистов, уменьшения количества персонала и приводит к возможным аварийным последствиям. Ситуация крайне опасна. Международный контроль в том понимании, как ставила перед МАГАТЭ Украина, отсутствует", — добавил он.

Напомним:

На оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

Российская оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что "поскольку концентрация бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

В МАГАТЭ заявили, что захватчики продолжают удерживать реакторные блоки №4 и №5 в состоянии "горячей остановки", чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Кроме того, отмечается, что в июне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".

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