"Ситуация тревожная": военный обозреватель рассказал о событиях на Курщине

Курская операция ВСУ продолжается, но в последнее время ситуация усложнилась. В то же время, на Покровском направлении ВСУ остановили продвижение россиян.

Ситуация в Курской области для украинских сил усложнилась. Враг пытается перехватить трассу, соединяющую Суджу с Сумской областью и используемую Силами обороны как основной логистический путь.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в комментарии "24 канала".

По его словам, сейчас вражеские дроны фактически контролируют логистический маршрут, поэтому обеспечение логистики украинских сил в Курской области очень сложно.

В то же время Попович отметил, что непростая ситуация в Курщине складывалась постепенно. Враг уже не первый день пытается вклиниться с флангов, чтобы перерезать главную трассу.

"По поводу сообщений, что в Судже ведутся уличные бои и что наши военные покинули город, это непроверенная информация. Подтверждений сейчас этому нет. Однако враг хочет отрезать плацдарм", — пояснил Попович.

Он добавил, что война изменчива, и ситуация может меняться: на одном направлении она может быть благоприятна для ВСУ, на другом – преимущество может получить враг. К примеру, сегодня на Покровском направлении украинские войска имеют успехи. Они остановили наступление россиян и уже перешли к контратакам.

оккупанты пытаются восстановить свои позиции, но пока не имеют успеха. В то же время Силы обороны уверенно продвигаются и увольняют важные населенные пункты. Также провалена попытка россиян вклиниться между Днепропетровской областью и Покровском.

"На Покровском направлении враг истощился и его продвижение остановлено. Но в то же время ухудшилась ситуация на Курщине, потому что очень много квалифицированных дроновых экипажей со стороны врага было переброшено на это направление. Ему сейчас удается продвигаться. Ситуация на Курщине тревожная", — отметил Денис Попович.

Напомним, в Курской области армия РФ пыталась проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации. Однако украинские десантники организовали засаду и уничтожили вражескую группу.

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