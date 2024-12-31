"Ситуация тяжелая – обстрелы ежедневные": глава ГВА о ситуации в Часов Яре

Часов Яр ежедневно страдает от обстрелов, но там продолжают оставаться люди. А россияне продолжают наступать.

Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус для редакции "Бахмут IN.UA".

“Ситуация тяжелая – обстрелы ежедневные, они не утихают. Враг фактически использует весь свой арсенал, поэтому в городе действительно сложно. Люди еще остаются – небольшое количество, но они есть. В настоящее время в громаде около 240 человек. Основная часть – это люди пенсионного возраста, но есть и более молодого, предпенсионного возраста. Также есть молодежь, немного, но есть”, – отметил Чаус.

По его словам, местные власти пытаются помочь людям и делают все возможное, несмотря на то, что доезд в город осложнен. Они привозят людям хлеб, воду, топливные брикеты и топливо для генераторов.

“Пытаемся помогать людям, как только есть возможность. Но заезд в город сейчас усложнен – активность дронов очень безумная. Несмотря на это, мы привозим людям хлеб, воду и топливные брикеты. Подвезти все это в каждый микрорайон просто нереально, поэтому сотрудничаем с местными, которые фактически помогают сами себе", – подытожил Чаус.

Напомним, в Донецкой области войска РФ попытаются обойти город Мирноград и создать тиски полуокружения с севера и северо-востока от Покровска.

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