"Ситуация тяжелая": россияне активизировали наступательные действия на одном из направлений фронта – МВА

Купянск находится всего в 7 км от линии фронта.

Российские оккупанты возобновили наступательные действия на Купянском направлении и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация тяжелая, но Силы обороны уничтожают враг.

"Сейчас россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, чтобы найти слабое место и выйти на те рубежи, которые определило им их командование. Но в большинстве своем у врага ничего не получается. Противник теряет живую силу и технику. Единственное, что они умеют делать — это уничтожать. гражданскую и критическую инфраструктуру и делать террор мирному населению", – рассказал Беседин.

Он напомнил, что Купянск находится всего в 7 км от линии фронта, но, несмотря на этот город, живет.

"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, интернет, мобильная связь — все есть. Работает социальная инфраструктура. Если говорить о Купянске, то есть сообщение транспорта с областным центром. Люди обеспечены гуманитарной помощью", — добавил Беседин.

Напомним, по данным американских аналитиков, ВСУ возобновили утраченные позиции вблизи Кременной.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.