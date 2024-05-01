"Ситуация тяжелая": россияне активизировали наступательные действия на одном из направлений фронта – МВА

Купянск находится всего в 7 км от линии фронта.
Российские оккупанты возобновили наступательные действия на Купянском направлении и пытаются штурмовать позиции ВСУ.
Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, ситуация тяжелая, но Силы обороны уничтожают враг.
"Сейчас россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, чтобы найти слабое место и выйти на те рубежи, которые определило им их командование. Но в большинстве своем у врага ничего не получается. Противник теряет живую силу и технику. Единственное, что они умеют делать — это уничтожать. гражданскую и критическую инфраструктуру и делать террор мирному населению", – рассказал Беседин.
Он напомнил, что Купянск находится всего в 7 км от линии фронта, но, несмотря на этот город, живет.
"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, интернет, мобильная связь — все есть. Работает социальная инфраструктура. Если говорить о Купянске, то есть сообщение транспорта с областным центром. Люди обеспечены гуманитарной помощью", — добавил Беседин.
Напомним, по данным американских аналитиков, ВСУ возобновили утраченные позиции вблизи Кременной.
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