Ситуация тяжелая: в Рубежном людей хоронят во дворах, в некоторые районы не могут добраться врачи

Ситуация тяжелая: в Рубежном людей хоронят во дворах, в некоторые районы не могут добраться врачи

Обстрелы армии страны-агрессора России очень плотные.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Луганской области: ситуация в регионе тяжелая.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам главы области, в некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы армии страны-агрессорки России очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах.

В Северодонецке один из домов загорелся в четвертый и пятый раз: в него уже трижды в течение недели попадал снаряд россиян. Гайдай отмечает, что это обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никто не остался. В результате обстрелов большая часть квартир стала непригодной для жизни.

"В подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей. Но ведь российской армии все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть — бей по мирному населению. Так вот, пламя охватило этот дом в четвертый раз. и в пятый раз. Сначала пылали три квартиры на третьем этаже, впоследствии – одна на пятом", — рассказал Гайдай.

Как сообщалось, в Донецкой области украинские бойцы полностью уничтожили колонну российских десантников. Танки оккупантов наши бойцы останавливали практически голыми руками без артиллерии, ручными противотанковыми гранатометами еще советского образца. Помешать движению этой колонны надо было любой ценой, чтобы дать другим нашим войскам позади перегруппироваться.

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