Ситуация возле Бахмута: командир из 92-й ОШБ оценил, может ли РФ достичь успеха

По его словам, недавно оккупанты проводили активные штурмовые действия возле Клищиевки. Они привлекли БМП и танки, многие подготовленные штурмовики.

За последние две недели, несмотря на большие усилия, российские оккупанты не получили тактических успехов у Бахмута.

Об этом заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает "Эспрессо".

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По его словам, противник сохраняет возможность для совершения ударно-штурмовых действий, упорно и волнами производя наступательные действия на отдельных отрезках. Однако за последние две недели у россиян нет тактических успехов на поле боя.

"Силам обороны удается своевременно выявлять противника и наносить существенное поражение, что приводит к потерям значительного количества личного состава оккупантов. Действия ВСУ дают возможность уничтожать легкобронированную и бронированную технику, артиллерийские средства противника. Силы обороны держат отрезок, противник не будет иметь тактических успехов в будущем", – заверил Федоренко.

По его словам, недавно оккупанты проводили активные штурмовые действия возле Клищиевки. Они привлекли БМП и танки, многие подготовленные штурмовики.

"Силам обороны удалось отбить атаку. Только нашему подразделению удалось уничтожить до отказа 4 БМП, подбить танк, уничтожить БМД и еще 2 танка. FPV-дроны сыграли в отражении атак со стороны противника существенную роль", — подытожил командир.