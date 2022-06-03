"Ситуация улучшается": Ким поделился положительным прогнозом по обстановке в Николаевской области

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким положительно оценивает ситуацию по российскому вторжению.

По его словам, все идет по плану украинских защитников, ситуация улучшается.

Об этом Ким поделился в видеообращении в пятницу, 3 июня.

"100 день войны. Ребята устали, но глаза горят. Работает украинская артиллерия, "жарят" оккупантов прилично. После таких выездов работать хочется еще больше, энтузиазма – еще больше. Все идет по плану. Вижу, что ситуация улучшается ", — сказал глава. области.

Стоит отметить, что на южных направлениях в Запорожской области в районе Гуляйполя, а еще в Южно-Бугском направлении Херсонская, Николаевщина Вооруженные Силы Украины успешно вытесняет россиян.

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