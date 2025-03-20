Ситуация улучшается: военный рассказал, что происходит на Покровском направлении

Сейчас погодные условия максимально благоприятны для аэроразведки и дистанционного уничтожения врага, а предпосылки для возобновления атак оккупантов отсутствуют.

Активность боев под Покровском в Донецкой области уменьшилась. Вполне вероятно, что интенсивность боевых действий может снизиться еще больше.

Об этом рассказал командир первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов на псевдо "Перун" в интервью "Общественному радио" в четверг, 20 марта.

Причины снижения активности врага под Покровском

"На данный момент интенсивность действий противника существенно снизилась. Это произошло, во-первых, благодаря тому, что он понес очень существенные потери. А во-вторых, были приняты меры и наше командование, а также подразделения, стоящие в этой полосе, совершали определенные маневры. Они заставляли противника совершать большее количество лобных атак, в результате которых они более чем лобовые атаки, в результате которых они были вынуждены.

По мнению Дмитрия Филатова, в ближайшее время ситуация в Покровском направлении для украинских защитников будет только улучшаться. Более того, сейчас погодные условия максимально благоприятны для аэроразведки и дистанционного уничтожения врага, а предпосылки для возобновления атак оккупантов отсутствуют.

Военный подчеркнул, что подразделения Сил обороны под Покровском обладают навыками и опытом использования беспилотной компоненты, поэтому максимально оперативно выявляют попытки передвижения оккупантов и уничтожают их.

Чем обусловлены успехи россиян под Покровском зимой

По словам Дмитрия Филатова, зимой кафиры имели два существенных преимущества – большая численность пехоты и ее интенсивное продвижение. Но эти преимущества срабатывают только при сложных погодных условиях вроде дождя или тумана.

"У нас личного состава меньше в десятки раз. А на некоторых участках — в сотни. И когда мы не можем эффективно вести разведку и поражение противника, то получается так, что наша пехота вынуждена идти в прямые столкновения с противником. сотни или сотню людей, то рано или поздно у него закончится боекомплект, или он допустит ошибку и его убьют.

По информации военных, оккупанты на Покровском направлении теряют убитыми и ранеными 80% личного состава и примерно столько же техники. В то же время на некоторых участках враг все больше применяет дроны, в частности FPV на оптоволокне. Впрочем, у украинских защитников дронов также стало больше.

Напомним, украинские пограничники показали, как выглядит Покровск, который россияне штурмуют многие месяцы. Когда живая и полная жизнь город постепенно превращается в руины.

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