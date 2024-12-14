Ситуация усугубляется: ВСУ могут выйти из важного города в Донецкой области

Сейчас нет смысла держать "карман" к югу от Курахового в районе Успеновки. Нужно оттуда отходить.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV.

Впрочем, отмечает эксперт, это усложнит ситуацию возле Курахово и создаст для врага больше возможностей давить на ВСУ с юга.

"Когда враг замкнет этот карман, ликвидирует его, ситуация возле Курахово ухудшится. Этот "карман" — немного южнее Курахового. В этом случае враг сможет усилить давление на сам населенный пункт и, соответственно, мы будем очень недалеки от того, чтобы отходить от этого населенного пункта. Мы и сейчас очень далеки от этого", — подчеркнул Попович.

По его словам, россияне фактически обошли Кураховское водохранилище возле Старых Тернов и держат трассу Курахово-Запорожье под огневым контролем.

"После потери Угледара [ситуация] была такой, что рано или поздно пришлось бы уходить [с Курахово]", — подчеркнул аналитик.

Сложилась тяжелая ситуация и на Покровском направлении. Эксперт подчеркивает, что Покровск – это стратегически важный город и "его нельзя отдавать врагу".

"В этом месте расположена шахта по добыче коксующегося угля. Это значит, что от этого зависит выплавка стали. Если мы этот город потеряем вместе с этой шахтой, тогда возникнет вопрос, где нам брать сталь для изготовления боевой техники", — заявил он.

Как сообщалось, армия РФ улучшила тактическое положение на важном участке фронта – в Донецкой области.

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