Ситуация ужасная, Украина может проиграть: Business Insider о критическом дефиците снарядов на фронте

Недостаточные запасы боеприпасов в Украине означают, что ее солдаты не могут поражать цели, которые им нужны, даже самым эффективным оружием. В частности, HIMARS, на которые полагались украинские воины.

О возможных катастрофических последствиях на фронте говорится в материале Business Insider.

Американский ветеран Джонатан Покетт, воюющий на стороне Украины, рассказал, что его подразделение имело хорошую поддержку от HIMARS, но ее эффективность была снижена, когда ракеты стали заканчиваться.

Экипажи HIMARS все чаще без работы из-за снарядного голода / Фото: Getty Images

По его словам, поставки ракет начали уменьшаться в октябре 2023-го, когда Россия начала новое наступление на Донецкую область Украины и когда республиканцы в Конгрессе начали тормозить миллиардную помощь США.

Поскольку ситуация со снабжением на фронте ухудшалась, Покетту артиллеристы стали отвечать, что пока не очень заинтересованы в некоторых целях, когда он представлял потенциальные варианты удара. Это изменение произошло потому, что заканчиваются ракеты.

Подразделение стало становиться все более избирательным относительно своих целей, объяснил военный.

К примеру, прекратили удары по российским полигонам. Когда-то они были хорошей мишенью. Но поскольку полигоны расположены в тылу, ракеты может сбивать российская ПВО. Раньше логика заключалась в том, что по крайней мере один снаряд проходил ПВО и попадал в цель. Но сейчас такие удары – неоправданная роскошь.

Серьезный дефицит

В издании подчеркивают, что Украине критически не хватает поставок, в частности, боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны.

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Украинские солдаты говорят, что должны нормировать запасы, то есть российские цели, о которых они знают, могут быть поражены, но остаются нетронутыми.

Покетт сказал, что критическая нехватка боеприпасов препятствует операциям. По словам американца, ранее украинские военные воспользовались любой возможностью, чтобы прицелиться и попытаться уничтожить наступающие группы российских войск.

Но украинцам пришлось изменить свое мышление. Раньше артиллерия и минометы могли открыть огонь по малой группе окупантов. Сейчас для устранения угрозы отправляют пехоту, подвергая риск жизни украинцев.

По его словам, украинские солдаты настолько "отчаянно нуждаются" в боеприпасах, что просят у него гранаты и шары каждый раз, когда он передает свою позицию новой команде.

Покетт отметил, что проблема с западной помощью состоит в том, что она поступает "лакомыми кусочками", с длительными дебатами, откладывающими решение об отправке определенного оборудования и разными уровнями поддержки, которые поступают в разное время, что очень усложняет планирование для Украины.

Украина может проиграть, если не получит поддержки

Business Insider напоминает, что многие эксперты и западные официальные лица заявляли, что ситуация для Украины ужасная и что она может проиграть войну России, если не получит достаточной поддержки.

Генерал Кристофер Каволи, глава командования США в Европе и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, предупредил на этой неделе, что Россия может быстро выиграть войну, если Украина не получит больше помощи. Он напомнил, что большинство денег, утвержденных для Украины, фактически уйдут американским компаниям.

"Сколько им еще нужно доказывать? Не связывайте им одну руку за спиной. Поддержите Украину, помогите нам выиграть эту войну", – обратился к своим соотечественникам Джонатан Покетт.

Раньше мы писали, как отбиваются украинские защитники в условиях дефицита боеприпасов.