Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей: в Генштабе рассказали об опасности

Российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают привлекаться к ракетным ударам по территории Украины.
Также вражеские суда пытаются изолировать район ведения боевых действий и разведки.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ от 2 мая.
"В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника привлекаются к ракетным ударам по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку", — отметили в Генштабе.
Напомним, российские оккупанты в понедельник, 2 мая, ракетами обстреляли объект гражданской инфраструктуры в Одессе. Из-за обстрела Россией есть погибшие и раненые.
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