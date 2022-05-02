Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей: в Генштабе рассказали об опасности

Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей: в Генштабе рассказали об опасности

Российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают привлекаться к ракетным ударам по территории Украины.

Также вражеские суда пытаются изолировать район ведения боевых действий и разведки.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ от 2 мая.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника привлекаются к ракетным ударам по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку", — отметили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты в понедельник, 2 мая, ракетами обстреляли объект гражданской инфраструктуры в Одессе. Из-за обстрела Россией есть погибшие и раненые.

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