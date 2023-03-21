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Ситуация в Авдеевке: приближается ли к кульминации весеннее русское наступление

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
34
Время на прочтение
1 мин
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Ситуация в Авдеевке: приближается ли к кульминации весеннее русское наступление

Фото: Deepstatemap

Противник несколько снизил свое оперативное давление на наши боевые порядки.

Кульминация наступления русских войск, высшая точка боевых действий во время войны, еще не наступила.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

"На мой взгляд, самая высокая точка боевых действий еще не наступила. Противник несколько снизил свое оперативное давление на наши боевые порядки. Кульминация будет тогда, когда у нас будут подтвержденные данные от нашего Генштаба, что противник перешел к боевой обороне. Тогда будем считать, что эта кульминационная точка их специфического контрнаступления состоялась", — сказал Черник.

Напомним, что битва за Бахмут может обернуться для врага поражением, идентичным тому, что нацисты потерпели под Сталинградом. Однако пока неизвестно, устроят ли ВСУ контрнаступление именно на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
34
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