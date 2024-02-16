Ситуация в Авдеевке: ВСУ отходят с разрушенных позиций, есть потери пленными

Враг пытается продавить оборону защитников Украины.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области по состоянию на 21:00 пятницы, 16 февраля.
Бригадный генерал сообщил в Telegram, что в Авдеевке идут тяжелые бои, российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, которыми фактически стирают город с лица земли.
Враг бросил на штурм все опрокидываемые по другим направлениям резервы и пытается продавить оборону защитников Украины.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских кафиров, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.
Командующий рассказал, что с начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись почти 20 окрестным населенным пунктам, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.
“С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима”, – написал Тарнавский.
Он добавил, что эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но производится. По словам генерала, защитникам опрокидываются нужные резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения содержат определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой.
Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.
“Для понимания масштабов наступления противника и их “сточения”. Львиная часть потерь окупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку. Только с начала года потери окупантов в этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января — 15 февраля 2024 г.)”, — добавил Тарнавский.
Он отметил, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. Враг платит высокую цену.
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