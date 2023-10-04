Ситуация в Азовском море изменилась: в ВМС ВСУ рассказали о маневрах вражеских ракетоносителей

Ситуация в Черном море напряженная, но контролируемая, сейчас там находится до пяти российских кораблей. В то же время фиксируются изменения в поведении противника в Азовском море.

Об этом на брифинге рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Новым является наличие сейчас в Азовском море двух ракетоносителей, общий залп может составлять до восьми ракет. Кроме того, там находится один боевой корабль. Чем это вызвано, пока сказать не готов, но видим не то чтобы смену тактики, они пытаются периодически перемещать эти единицы между портами", — сказал Плетенчук.

Он уточнил, что речь идет о двух портах во временно оккупированном Крыму – Феодосийском и Севастопольском, а также – Новороссийском порте РФ.

По данным пресс-секретаря ВМС ВСУ, российские корабли сейчас пытаются как можно меньше заходить в Севастополь, ведь не чувствуют привычного для них уровня безопасности. В то же время ракетоносители оккупантов вынуждены периодически заходить в этот оккупированный украинский порт, потому что только в нем происходит загрузка ракет "Калибр".

"Остальные корабли держатся ближе к Новороссийску", — добавил Плетенчук.

Кроме того, после примерно недельного "ослабления" противник вновь усилил охрану Керченского моста, и сейчас оккупанты "прикрыли" морские подходы к путепроводу около десяти катерами и т.д.

Напомним, спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море корабли продолжают использовать гуманитарный коридор. Украина имеет определенную мощность и несет угрозу для ЧФ России.

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