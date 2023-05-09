Ситуация в Бахмуте: Череватый рассказал о десятке боестолкновений и потерях оккупантов

За сутки российские оккупационные войска 375 раз обстреляли позиции украинских защитников в районе города Бахмут Донецкой области. Силы обороны Украины уничтожили 166 окупантов и ранили 206.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Укринформ".

"Враг и дальше в нашей операционной зоне продолжает главной своей целью ставить захват города Бахмут. За эти сутки 375 раз он обстрелял этот участок фронта разными видами и калибрами ствольной артиллерии, также РСЗО, произошло восемь боестолкновений, в которых 166 было уничтожено и 206 ранено. Подбит вражеский танк Т-72, БМП, легкий бронированный тягач, БПЛА Орлан-10 и шесть полевых складов с боеприпасами", — сообщил спикер.

Комментируя заявления главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина о снарядном голоде, Череватый подчеркнул, что они нуждаются в верификации.

"Все эти заявления идут в канве одного главного события, что он взял на себя огромные военные обязательства. Он с ними не справляется, поскольку Силы обороны убивают их массово, и у них нет источника пополнения личного состава по ряду причин, в том числе и потому, что министерство обороны оккупанта уже к себе этих заключенных забирает, поэтому он ищет любой повод, чтобы избежать расплаты за невыполненные обязательства и делает этот "белый шум" в течение месяца, что ему снаряды не дают, хотя там снарядов больше, чем достаточно", — заявил спикер.

Череватый также добавил, что враг нарушает все правила ведения войны, в том числе применяет запрещенное оружие и боеприпасы.

"Там нет никакого снарядного голода. У них за эти сутки враг использовал на нашей операционной зоне, то есть на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении более 34 тысяч снарядов. О каком снарядном голоде можно говорить? Нет, это просто говорит о преступности всей российской военщины — от обычных преступников в погонах до преступников в так называемом ЧВК "Вагнера", — заметил Череватый.

Спикер также сообщил, что Лиманское направление остается вторым после Бахмутского по активности врага.

"Лиманское направление следующее по активности врага. 444 раза здесь враг наносил удары разными типами артиллерии по нашим боевым позициям, семь боестолкновений произошло, 55 оккупантов было уничтожено, 111 получили ранения, двое попали в плен. Также подбит танк вражеский, БТР-80, минометный расчет и три БПЛА", — сообщил спикер.

По словам Череватого, Силы обороны изменили состав группировок врага за год войны, поскольку был уничтожен остов профессиональных боевых бригад, поэтому сейчас здесь воюют новомобилизованные. Это объясняет большую осторожность действий врага и меньшую его активность.

Напомним, в ВСУ отмечают, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники уничтожили в городе позицию окупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.

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