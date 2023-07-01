Ситуация в Бахмуте динамично меняется: в ВСУ рассказали о планах врага

На сегодняшний день ситуация в Бахмуте очень сложная. Она динамично меняется как на южном, так и на северном флангах.

Об этом рассказал начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала FREEДOM.

"На сегодняшний день ситуация очень сложная. Она динамично меняется. Меняется как на южном, так и на северном наших флангах. Уже и на том, и на том флангах наши Силы обороны Украины продвинулись. Однако враг понял, чем ему грозит захват как Берховки, так и и Клищиевки. Противник не дурак, поэтому 29 числа он провел некоторую ротацию и провел усиление. Южный фланг на второй линии обороны он усилил подразделениями десантно-штурмовыми. Северный фланг он усилил пехотным подразделением по терробороне. Там, где Берховка, он будет нас отодвигать от этой локации для того, чтобы не дать нам их замкнуть в огневое кольцо, где они задействовали свои контрактные части. Их ЧВК от "Газпрома" ("Поток", "Факел"), от Министерства обороны у них там "Ветераны"... Вообще там четыре батальона ЧВК", — рассказал он.

Судя по всему, по словам Калашникова, россияне создают подразделения для контратак, чтобы не дать нам все-таки окончательно взять Клищиевку и постараться сохранить свои логистические подходы к Бахмуту.

Напомним, ВСУ готовят плацдарм для наступательных действий на Бахмутском направлении.

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