"Ситуация в Бахмуте и Авдеевке отличаются" — эксперт рассказал о провальной стратегии россиян

Российские захватчики пытаются повторить в Авдеевке такой же сценарий, как в Бахмуте. Впрочем, ситуация в Бахмуте и Авдеевке отличаются, а оккупанты этого не учитывают.

Такое мнение высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.

По словам эксперта, россияне поставили себе задачу по меньшей мере в двух-трех точках проводить наступательные действия всеми силами и средствами. Для этого они могут забрать часть военных с фронта в Херсонском, Луганском и Запорожском направлениях и перебросить их на Бахмутское и Авдеевское направление.

"Бахмут – это информационный капкан, в который они сами попали. Его надо уже либо взять, либо умереть под ним. Поэтому они оттуда уже не отойдут. А Авдеевка граничит с Донецком и Ясиноватой, по объездной дороге между Донецком и Макеевкой. Это опасный клин для россиян",

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Эксперт отмечает, что оккупанты будут бросать все силы и не снизят давление на точках Бахмута и Авдеевки. В частности, Авдеевку оккупанты пытаются принять почти одинаковыми оперативно-тактическими действиями. В то время как ахмут – широким обхватом, поскольку это большой населенный пункт.

"Именно поэтому у россиян ничего в Авдеевке не получается. Узкая ширина фронта и малые группы, которыми они пытаются захватить город, разбиваются нашими фланговыми ударами. Это очень просто сделать", — подчеркнул Свитан.

Рассвет говорит, как только российские военные зайдут дальше в сторону Славянска, то фланговые удары с Белогоровки и Бахмута могут отрезать и полностью окружить ППК "Вагнер". Эксперт отметил, что такого сценария очень боятся "вагнеровцы", ведь русская армия может не прийти им на помощь.

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Напомним, из-за постоянных попыток врага окружить Авдеевку на Донетчине этот город в ближайшее время может стать "новым Бахмутом ".

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