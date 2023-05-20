Ситуация в Бахмуте: Маломуж рассказал о печальных перспективах "вагнеровцев"

В Бахмуте проходят контратаки и маневры подразделений Сил обороны Украины, поэтому утверждение главаря российских наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "захвате" города является очевидным преувеличением.

Об этом рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Третья десантно-штурмовая бригада провела удачную операцию по прорыву в направлении, где есть и спецподразделения, и "вагнеровцы". Это уже конкретное освобождение территории. Наряду с тем, параллельно ведутся контратаки в других направлениях – южное, юго-западное, северное. Мы также освобождаем территории – по некоторым направлениям на 1700 метров, по некоторым даже на 3 км”, – описал ситуацию экс-разведчик.

По его словам, совокупность таких эффективных действий позволяет контратаковать в самом городе, где у Сил обороны остался небольшой укрепрайон, противостоящий в основном "вагнеровцам".

“Параллельно мы проводим операции, маневрируя войсками, по уничтожению других группировок, находящихся в окружении или полуокружении Бахмута. В данный момент это предпосылки удара по ним с тыла, с флангов. И самое важное [происходит] формирование предпосылок окружения группировки в самом Бахмуте”, — подчеркнул Маломуж.

Эксперт напомнил, что о такой ситуации говорил сам главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин, обвиняя вооруженные силы РФ, персонально Герасимова и Шойгу, что они не обеспечивают эффективные тылы или фланги, и поэтому "вагнеровцы" под угрозой окружения.

“Наши контрудары показали, что перспектив у них нет. А самое главное – действия других подразделений обеспечивают уничтожение резервов врага и обнажение флангов врага на Бахмутском направлении и в самом Бахмуте. Мы находимся на переломном этапе, когда наши успешные действия предпочитают наши Вооруженные силы в других секторах и в самом Бахмуте на ближайшие дни”, — подчеркнул экспредседатель СВР.

Николай Маломуж подчеркнул, что украинские войска могут совершать не только тактические шаги контрнаступления, а более глобальные операции.

"Если мы сумеем сгенерировать силы, которые ударят с флангов по Бахмутской группировке и создадут предпосылки для его окружения, тогда "вагнеровцы" не выдержат и будут вынуждены либо гибнуть, либо сдаваться, либо прорываться на контролируемую РФ территорию", — резюмировал он.

Напомним, в субботу, 20 мая, основатель российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о "взятии" города Бахмута Донецкой области , бои за которые продолжаются уже почти год. Это его заявление сразу опровергли в ВСУ и Минобороны.

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