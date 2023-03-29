Ситуация в Бахмуте: в Минобороны рассказали, чем обусловлена оборона города

Российские войска концентрируют наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Ситуацию в городе Бахмут враг пытается как "апокалиптическую", чтобы оказывать моральное давление на украинцев

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Москва пытается сместить акценты, чтобы "испуганные" украинцы начали давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.

"Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага," – написала Маляр.

Она отмечает, сейчас РФ продвигает три основных медийных тезиса:

решение удерживать Бахмут якобы политические;

удерживать его нет смысла, потому что почти все в окружении;

героизм украинских бойцов якобы раздувает украинская пропаганда.

Среди главных задач врага Маляр, в частности, называет подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту и спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач, говорит Маляр. Силы обороны защищают Бахмут так же отчаянно, как и любой другой населенный пункт, добавила она.

"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач по данному направлению", — отметила Маляр.

Оборона Бахмута

Президент Владимир Зеленский считает, что если Бахмут падет, будет давление как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины. Глава государства уверен, что поражение в битве за Бахмут будет скорее политическим поражением, чем тактическим.

Институт изучения войны отмечает, если россияне захватят Бахмут, это будет завершением русского весеннего наступления.

Между тем, в ВСУ отмечают, что на Бахмутском направлении в течение последних нескольких дней несколько уменьшилось количество боевых столкновений. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационной армии России.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александра Сырского кафиры пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении и не оставляют попыток окружить и захватить город.

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