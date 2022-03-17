Ситуация в Чернигове: погибли более 200 гражданских, город на грани гуманитарной катастрофы

Ситуация в Чернигове: погибли более 200 гражданских, город на грани гуманитарной катастрофы

Ситуация в городе сложная.

В Чернигове с начала полномасштабной войны в Украине от обстрелов оккупантов уже погибли около 200 мирных людей.

Погибших во время войны черниговцев приходится хоронить в деревянных гробах в траншеях, ведь из-за активных боевых действий невозможно добраться до кладбища.

Об этом Черниговский мэр Владислав Атрошенко сообщил в интервью Новое время.

"У нас центральное городское кладбище Яцево находится на окраине города, где ведутся бои. И там мы не можем сегодня хоронить людей. Поэтому мы используем закрытое и использованное кладбище. Мы разрабатываем там отдельные участки земли, там очень мало территории. Поэтому мы хороним за христианскими обычаями, но таким образом... Потом мы будем перезахоронять", — сообщил мэр Чернигова.

Ситуация с поставкой продуктов крайне сложна – магазины осуществляют только 10% объемов поставок, и город держится только на гуманитарной помощи. А из-за отсутствия электроэнергии не удается сформировать запасы замороженной пищи.

Напомним, в одном из районов Чернигова 16 марта российская армия расстреляла людей, стоявших в очереди за хлебом. Погибли более 10 человек.

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