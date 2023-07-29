Ситуация в Днепре: оккупанты продолжили террор ночью после попадания в дом

Ночь в Днепре была неспокойной.

Обо всех подробностях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Сначала ракетные удары по Днепру. А уже ночью враг продолжил свой террор. Бил по Никопольщине. В Днепре количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей. Кроме атакованных админздания и многоэтажки, есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей. После трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы. К делу приступили коммунальщики", — написал он.

Напомним, 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Днепр и ударили по многоэтажке. Сергей Лысак уточнил, что россияне ударили также по административному зданию. Там возник пожар на площади в 100 квадратных метров. В результате обстрела россиянами Днепра пострадали 9 человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент

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