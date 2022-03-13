Ситуация в Донецкой области: под вражескими обстрелами находятся 22 населенных пункта

Было повреждено не менее 65 объектов.
Под обстрелами российских войск находятся 22 населенных пункта Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Фейсбуке.
"Под обстрелом россиян оказались 22 населенных пункта – Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Славянск, Святогорск, Николаевка, Дружковка, Светлодарск, Торецк, Степное, Егоровка, Петровское, Верхнеторецкое, Каменка, Александрополь, Новое, Пески, Павловка, Большая Новоселка, ст. Брусин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено не менее 65 объектов – жилые дома, лавра, магазины, поезд, мост, газовая труба и т.д.
На станции Брусин обломками поврежден поезд, совершавший эвакуационный рейс. Погибла проводница, еще одна раненая. Поезд должен был эвакуировать жителей Донетчины и Луганщины, которые ожидали спасения на вокзале Лимана, в том числе около 100 детей.
Под постоянным огнем также остается Мариуполь, враг превращающий в руины. Жители – в критическом состоянии.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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