"Ситуация в Харькове достаточно сложная": Терехов рассказал о последствиях ракетных ударов

В городе тоже проблемы с водоснабжением.

Россияне 31 октября атаковали ракетами объект критической инфраструктуры в Харькове: обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

"После утренних прилетов ситуация в Харькове достаточно сложная", — подчеркнул мэр.

По его словам, сейчас удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию. Кроме того, на маршруты вместо троллейбусов и трамваев вышли автобусы.

Кроме того, из-за обстрелов произошли проблемы с водоснабжением.

"Энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить подачу воды в дома харьковчан. Все службы работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения Харькова", — подчеркнул мэр Терехов.

Ракетный удар по Харькову 31 октября

Утром понедельника в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Некоторые города остались без света. В частности, о проблемах с электроэнергией известно в Киевской области.

В Харькове и области "тревогу" объявили в 06.42. Она длилась 3 часа. 51 мин — до 10:33. Около 08:00 стало известно о взрывах города.

Мэр Игорь Терехов подтвердил атаку на город. По его словам, было два "прилета" по объекту критической инфраструктуры.

Впоследствии в ОВА сообщили, что оккупанты атаковали не только Харьков, но и Чугуевский район. Руководитель области Олег Синегубов заявил, что россияне запустили С-300 из Белгорода.

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