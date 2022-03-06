Ситуация в Харьковской области: утренние обстрелы частей и массовая эвакуация

Наши военные продолжают защищать город.

Авиация врага продолжает разрушать Харьков. Утром самолеты оккупантов попали в 2 воинские части. О пострадавших пока неизвестно. Сила удара была такой силы, что у жителей многоэтажек рядом вынесло окна, а в нескольких домах — отрезало свет.

Об этом говорится в ТСН.

Харьков не перестают бомбить. В пять город дрогнул от новых мощных ударов. Взрывы слышали и в центре города и на окраинах. Предварительно известно, что враг попал в 2 воинские части. Одну из них обстреливали уже вчера. Тогда там погибли 4 нацгвардейца. На сегодняшний день информации о пострадавших нет.

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Известно, что из-за вечерних обстрелов повреждено по меньшей мере 10 жилых домов, там возникли пожары. Также россияне разрушили спорткомплекс Каразинского университета.

Однако наши военные продолжают защищать город. Накануне уничтожили 488 мотострелковый полк врага и взяли большой трофей. Россияне попали в засаду наших военных, бросились наутек, а на месте оставили 30 единиц техники.

В общей сложности — за 10 дней войны в Харьковской области было уничтожено полтысячи единиц техники.

Ситуация сейчас сложная – россияне целят по электроподстанциям, водопроводам. На Изюмщине без газа – 27 тыс. домов, 2 района Харькова отрезаны от света, нет отопления в полтысячи домах и воды в 141 доме.

Из-за опасности жители Харькова массово покидают город. Ежедневно уезжает более 10 тысяч человек. Для оставшихся местные власти организуют гуманитарную помощь. Ее только вчера привезли 20 вагонов и почти 3 десятка фур. Пункты выдачи для харьковчан организовали на почте. А по области продовольствие и одежду развозят волонтеры.