Ситуация в Херсоне лишь подчеркивает провал политических целей России в Украине – британская разведка

Если Россия сможет организовать так называемый референдум в Херсоне, то почти наверняка сфальсифицирует результаты.
Установление в Херсоне пророссийской администрации только подчеркивает провал политических целей РФ в Украине.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что установленная Россией военно-гражданская администрация Херсона объявила, что попросит Россию включить этот регион в состав Российской Федерации.
В Минобороны Великобритании добавили, что центральная часть первоначального плана вторжения России с большой вероятностью включала использование фальсифицированных референдумов для того, чтобы взять территории Украины под свой контроль.
"Тот факт, что Россия преуспела лишь в установлении пророссийского местного руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения России в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине", — говорится в сообщении.
Последний уровень защиты Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 14 мая 2022
Пойдем от более чем в Великобритании ' s response: https://t.co/tAa8K8A12w
#StandWithUkraine pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4
В разведке добавляют, что если Россия и сможет организовать референдум в Херсоне, то почти наверняка подтасовывает результаты для демонстрации того, что большинство хочет отделить от Украины.
"Жители Херсонского региона, скорее всего, продолжат демонстрировать их оппозицию российской оккупации" — говорится в обзоре.
Напомним, в Херсонской области оккупанты заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям.
Читайте также:
- "Никого не оставим врагу": Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено от оккупантов
- Российские военные в "фильтрационных лагерях" допрашивают уже детей
- За "свидетельства" против защитников Мариуполя оккупанты предлагают жителям захваченных территорий деньги