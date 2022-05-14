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Ситуация в Херсоне лишь подчеркивает провал политических целей России в Украине – британская разведка

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Ситуация в Херсоне лишь подчеркивает провал политических целей России в Украине – британская разведка

Фото: Associated Press

Если Россия сможет организовать так называемый референдум в Херсоне, то почти наверняка сфальсифицирует результаты.

Установление в Херсоне пророссийской администрации только подчеркивает провал политических целей РФ в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что установленная Россией военно-гражданская администрация Херсона объявила, что попросит Россию включить этот регион в состав Российской Федерации.

В Минобороны Великобритании добавили, что центральная часть первоначального плана вторжения России с большой вероятностью включала использование фальсифицированных референдумов для того, чтобы взять территории Украины под свой контроль.

"Тот факт, что Россия преуспела лишь в установлении пророссийского местного руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения России в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине", — говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что если Россия и сможет организовать референдум в Херсоне, то почти наверняка подтасовывает результаты для демонстрации того, что большинство хочет отделить от Украины.

"Жители Херсонского региона, скорее всего, продолжат демонстрировать их оппозицию российской оккупации" — говорится в обзоре.

Напомним, в Херсонской области оккупанты заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям.

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