Ситуация в Херсоне: российские оккупанты готовят "спектакли", власть просит горожан оставаться дома

Захватчики готовят провокации.

Законные власти Херсонской области никаких мер массового характера не планируют.

Об этом на странице в Facebook написал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Проведение собраний, митингов или собраний любого характера могут быть направлены на свержение государственного устройства в Украине, поэтому считаются вне законов Украины. Прошу всех оставаться дома, не участвовать в "спектаклях" оккупационных властей", — написал он.

Ранее стало известно, что 4 марта на херсонской площади Свободы российские оккупанты будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон — это "Херсонская народная республика".