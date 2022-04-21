Ситуация в Херсонской области: оккупанты запугивают население и ускоряют создание псевдореспублики

Ситуация в Херсонской области: оккупанты запугивают население и ускоряют создание псевдореспублики

Оккупанты хотят ускорить проведение фейкового "референдума" в Херсонской области, чтобы объявить о создании там псевдореспублики.

Сейчас оккупанты активизировали подготовку к соответствующим мерам.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. После образования так называемой "ХНР" захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной", — написала Денисова.

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В то же время, по ее словам, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей.

"В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт", — отметила она.

Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

По данным Минобороны, на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей российские военные планируют провести принудительную мобилизацию. Целью проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях является принудительная мобилизация местного населения, чтобы отправить "мобилизованных" украинцев в горячие точки боевых действий для штурма позиций ВСУ. То есть попытаться уничтожить Украину руками украинцев.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что ВСУ не будет штурмовать временно оккупированный Херсон.

"Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если нужно будет, подрежут пути снабжения”, — уточнил он.

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