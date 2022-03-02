Ситуация в Иванкове Киевской области критическая: журналист перечислил зверства оккупантов

Оккупанты открывают огонь по мирным жителям, которые передвигаются между селами или по поселку на авто.

Поселок Иванков Киевской области шесть дней находится под оккупацией, все подъезды заблокированы врагом, люди находятся в западне и на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил журналист Богдан Аминов во вторник, 1 марта.

Он отметил, что поселок расположен на пути от ЧАЭС и белорусской границы в Киев. Это важная локация в войне, потому что открывает ворота на Чернобыль или, наоборот, на столицу.

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"Оккупантом убит священник ПЦУ Максим Козачин, информация подтверждена из нескольких источников. Расстреляна машина местного жителя Олега Булавенко (он убит). Российский оккупант без предупреждения открыл огонь по мирной машине по улице Запрудская. Тело до сих пор не могут забрать из-за опасности", – говорится в сообщении Аминова.

Он также опубликовал целый ряд фактов, случившихся в поселке.

Какая сейчас ситуация в Иванкове:

Журналист сообщил, что есть видео, где зафиксирован момент зверского убийства без причины (пообещал передать коллегам-журналистам при необходимости).

(пообещал передать коллегам-журналистам при необходимости). Марьяновка, Полесье, Вышгородский район. Пятеро убитых мирных жителей возле школы в результате авиаудара оккупанта. Есть видео с телами погибших. (Отправлю фото по запросу).

возле школы в результате авиаудара оккупанта. Есть видео с телами погибших. (Отправлю фото по запросу). Российские военные, пользуясь положением, ведут боевые действия, в частности на территории населенных пунктов. Били по улице Разважевской.

Улица 8 Марта – полностью разрушены дома . Посчитать точное количество не удалось.

. Посчитать точное количество не удалось. Улия Толочина – снаряд врага попал в жилой дом, не разорвавшись. Есть подтверждение от собственников жилья.

Улица Зои Космодемьянской – сгоревшие дома из-за боевых действий оккупанта на кольцевой дороге. Прилетели снаряды.

из-за боевых действий оккупанта на кольцевой дороге. Прилетели снаряды. В конце улицы Ивана Проскуры враг попал в газовую трубу. В результате взрывов полностью уничтожены два жилых комплекса на четыре квартиры. Восемь семей остались без жилья.

на четыре квартиры. Восемь семей остались без жилья. Улица Киевская, возле аптеки – оккупант открыл хаотический огонь возле очереди людей за медикаментами в неизвестных целях. Есть предположение – чтобы запугать. Никто не пострадал.

за медикаментами в неизвестных целях. Есть предположение – чтобы запугать. Никто не пострадал. Враг также открывает огонь по мирному гражданскому населению , передвигающемуся между селами или по поселку на автомобилях.

, передвигающемуся между селами или по поселку на автомобилях. Одна аптека возле поликлиники сгорела из-за обстрелов оккупанта вместе с продуктовым магазином. Другая аптека на ул. Проскура частично разграблена (мародерство или оккупант – не установлено).

из-за обстрелов оккупанта вместе с продуктовым магазином. Другая аптека на ул. Проскура частично разграблена (мародерство или оккупант – не установлено). Другую часть лекарства успели эвакуировать. По поселку остается еще несколько аптек. Некоторые из них все еще продают, а не раздают лекарства по запросу.

Разграблен (кем – не установлено) магазин "Мегаполис" возле центрального рынка.

(кем – не установлено) магазин "Мегаполис" возле центрального рынка. Хлебзавод в Иванкове работает. Но получить хлеб – опасное дело для местных из-за оккупантов, которые враждебно относятся к мирному населению.

для местных из-за оккупантов, которые враждебно относятся к мирному населению. Села Приборск, Оране, Кухари – шестой день без света, тепла, воды. Еда заканчивается . В Приборске в магазине ничего не осталось. Нет даже хлеба (по селам его доставить невозможно).

. В Приборске в магазине ничего не осталось. Нет даже хлеба (по селам его доставить невозможно). Между деревнями перемещаться невозможно – российский оккупант может открывать огонь. Люди болеют по подвалам без доступа к теплу и медикаментам.

– российский оккупант может открывать огонь. Люди болеют по подвалам без доступа к теплу и медикаментам. Село Сукачи – в результате боевых действий враг уничтожил десятки жилых домов. Данные отличаются – от 10 до 60 домов. Уничтожены трансформатор и некоторые столбы электропередач.

Данные отличаются – от 10 до 60 домов. Уничтожены трансформатор и некоторые столбы электропередач. В частности, в Иванкове и селах вокруг фиксируются регулярные стоянки вражеской военной техники, а также на центральных улицах города.

Несколько источников подтверждают информацию, что оккупант просит еду и воду по домам, а также предупреждает об огне на поражение всех, кто будет передвигаться на автомобилях.

"Ситуация в Иванкове критическая, там не только картины Марии Примаченко "сгорели" (это самая маленькая беда, которая сейчас там). Потому что поселок небольшой, не имеет больших запасов пищи и других вещей первой необходимости, а также лишен бесперебойного света и водоснабжения. Населённый пункт отрезан от цивилизации. Это значит, что ни одна из украинских служб не может туда добраться для помощи", – говорится в сообщении Аминова.

Он подчеркнул, что всю ситуацию усложняет то, что враг решил сделать из Иванковщины стоянку для военной техники. Скопление вражеских войск здесь происходит через белорусскую границу и размеры этих колонн достигают километров.

Журналист также отметил, что с первых дней оккупации местные власти, в частности руководство ОТГ, по неизвестным причинам не информируют как следует местных жителей и через социальные сети о ситуации так, как это делают, например, на Сумщине, в Николаеве и Херсоне. А ситуация в громаде близка к гуманитарной катастрофе.