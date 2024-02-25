Ситуация в Крынках и Ласточкином: военный эксперт Свитан ответил, почему пришлось отойти

От поселка Очеретинского поселкового общества Покровского района Донецкой области Ласточкиного пришлось отойти для выравнивания фронта, о чем заявили ВСУ.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал ситуацию "24 Канала".

В частности, Свитан объяснил, что подобные действия происходят, чтобы уменьшить линию фронта и увеличить плотность войска. Он уверен, что после ухода из Авдеевки будет перестроена линия фронта туда, где она более укреплена.

Что касается ситуации в Крынках – поселке в Олешковской городской общине Херсонского района Херсонской области, то раньше ее комментировала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она заметила, что это был показательный момент для российского телевидения, противник как зашел, так и вышел оттуда, но со значительными потерями.

Рассвет убежден, что сейчас основная задача перед ВСУ на левом берегу – не создать линию фронта, а работать в формате разведки боем. То есть определять точки врага, чтобы потом их накрывать артиллерию.

"Или побуждать открытие огня на себя. Это очень сложная и опасная задача – провоцировать движение колонн врага на себя, для того чтобы их запереть в огненный мешок: когда за колонной открывается огонь сверху и врага раздавливает по нашим рубежам", – пояснил эксперт.

Напомним, ночью 25 февраля россияне снова атаковали мирные города Украины. Ночь в некоторых регионах была очень неспокойной.

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